Выгодные условия для онлайн-платежей

При оплате электроэнергии через сайт бизнес-сообществу отныне не придется платить комиссию банка-эквайера.

С 1 мая 2020 года на сайте Белгородской сбытовой компании сервис безналичной оплаты за потребленную электроэнергию для юридических лиц работает без банковской комиссии.

В компании напоминают, что для проведения операции необходимо произвести простые действия на интернет-ресурсе белгородэнергосбыт.рф:

- слева в разделе «Юридическим лицам» нажать на кнопку «Оплата электроэнергии»;

- ввести номер контокоррентного счета/договора.

Интернет-платеж осуществляется с помощью любых банковских карт. Лимит оплаты установлен в размере 600 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе АО «Белгородэнергосбыт».