2020-05-05T11:02:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 мая 2020 года составило 524 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 мая 2020 год
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 мая 2020 года составило 524 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 мая 2020 года составило 524 человека.Фото: "КП" Архив
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Как сообщил в 10.35 5 мая сайт Стопкороновирус рф, в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 39 новых заболевших. Всего с начала пандемии в регионе заболело 524 человека.

По России за минувшие сутки число новых заболеваний составило 10 102 случая. Всего с начала истории заболеваний коронавирусной инфекцией в стране число заболеваний выросло до 155 370 человек. За минувшие сутки выздоровело 1 770 человек (всего 19 865). К сожалению, за минувшие сутки от заражения COVID-19 погибло 95 человек и число умерших составило 1 451 человек с начала пандемии в РФ.

В соседней Курской области число зараженных составило 1 062 человека (плюс 65 за минувшие сутки), В Тамбовской области — 909 (плюс 67), в Орловской — 756 ( плюс 75), в Воронежской — 667 (плюс 31), в Липецкой — 610 (плюс 47).

Напомним, что специалисты дают прогноз, что пик заболеваемости по Центральному Черноземью придется на средину мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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