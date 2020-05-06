2020-05-06T14:34:53+03:00
Коронавирус Covid-19

9 сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы заболели COVID-19

У большинства заболевание протекает в легкой форме
Ирина ТАРАСОВА
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9 сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы заболели COVID-19.9 сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы заболели COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Как рассказала сегодня, 6 мая, во время ежедневного брифинга заместитель губернатора Наталия Зубарева, в областной инфекционной больнице заболели 9 сотрудников. При этом Наталья Зубарева отметила, что это произошло не в один момент, число заболевших общее по больнице. И у большинства заболевание протекает в легкой форме.

Подчеркивалось, что заболевших выявили благодаря обязательному еженедельному тестированию медицинских работников. На данный момент COVID-19 подтвержден у 9 медицинских работников больницы. У 70% из них заболевание протекает бессимптомно. Заболевшие без симптомов и с легкой формой проходят амбулаторное лечение. Они находятся на обязательной самоизоляции дома под постоянным медицинским контролем. Одного врача пришлось госпитализировать, но его состояние медики оценивают, как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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