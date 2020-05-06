2020-05-06T14:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 мая 2020 года составило 540 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 мая 2020 год
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 мая 2020 года составило 540 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 мая 2020 года составило 540 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По сообщению в 10.35 6 мая сайта Стопкороновирус рф в Белгородской области выявлено 16 новых случаев заболевания за минувшие сутки. С начала пандемии число заболевших составило 540 человек.

В Российской Федерации за минувшие стуки заболело 10 559 новых пациентов. Всего с начала пандемии в стране — 165 929 заболеваний. На 1 462 человека увеличилось число выздоровевших и составило на 6 мая 21 327 человек. За минувшие сутки на 86 человек увеличилось и число умерших. Всего с начала истории заболевания в РФ от заражения коронавирусной инфекцией погибло 1 527 человек.

В соседней Курской области число заболевших за минувшие сутки составило 67 человек (всего 1 129), в Тамбовской — 62 (всего 971), в Орловской — 57 (всего 813), в Воронежской — 30 (всего 697), в Липецкой — 46 (всего 656).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В видеосервисе Wink 8 мая состоится эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги
В Белгороде с торгов уйдет трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6»
Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован
Против жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за мошенничество
В Белгороде росгвардейцы задержали гражданина с амфетамином
В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ
На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити
Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют
Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»
В Белгородской области активизировались клещи
В Белгородском районе поют песни Победы вместе
Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе Белгородчины
Жительница Белгорода попыталась заработать на иностранце
Почтальоны доставят поздравления Президента белгородским ветеранам Великой Отечественной
9 000 белгородских семей, имеющие детей от 3 до 7 лет, подали заявление на новую выплату
В Шебекинском округе посеяно 100% яровых
Белгородские таможенники изъяли почти 3 килограмма наркотиков за 4 месяца
Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке
В Белгородской области уничтожено 115 боеприпасов времен Великой Отечественной
Старооскольских пожарных поблагодарили за спасенных детей
«Ростелеком» продлил доступ к «Лицею» за 1 рубль до конца мая
На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго
В Белгородской области стали известны подробности об умершем четвертом пациенте с COVID-19
При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина