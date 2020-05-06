Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 мая 2020 года составило 540 человек

По сообщению в 10.35 6 мая сайта Стопкороновирус рф в Белгородской области выявлено 16 новых случаев заболевания за минувшие сутки. С начала пандемии число заболевших составило 540 человек.

В Российской Федерации за минувшие стуки заболело 10 559 новых пациентов. Всего с начала пандемии в стране — 165 929 заболеваний. На 1 462 человека увеличилось число выздоровевших и составило на 6 мая 21 327 человек. За минувшие сутки на 86 человек увеличилось и число умерших. Всего с начала истории заболевания в РФ от заражения коронавирусной инфекцией погибло 1 527 человек.

В соседней Курской области число заболевших за минувшие сутки составило 67 человек (всего 1 129), в Тамбовской — 62 (всего 971), в Орловской — 57 (всего 813), в Воронежской — 30 (всего 697), в Липецкой — 46 (всего 656).