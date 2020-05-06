2020-05-05T23:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 мая 2020: Белгородский «Бегемотик» пострадал от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 6 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 мая 2020: Белгородский «Бегемотик» пострадал от COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 мая 2020: Белгородский «Бегемотик» пострадал от COVID-19.
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За работу в период карантина на 5 тысяч рублей оштрафовали директора белгородского магазина игрушек «Бегемотик». Директор свою вину не отрицал, оправдываясь, что работа магазина была вызвана заботой о зарплате сотрудников. Об этом, а также о том, как Белгород в режиме самоизоляции готовится встречать праздник 9 Мая, — в материале «КП».

Игрушки не входят в перечень товаров первой необходимости

Октябрьский районный суд оштрафовал директора белгородского магазина игрушек «Бегемотик». Директор не отрицал своей вины, что нарушил карантинные меры. Он знал, что продаваемые магазином игрушки не входят в перечень товаров первой необходимости, разрешенных к продаже в нерабочие дни. Но оправдывался тем, что его торговая точка продолжала работать, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Проверяющие оправданиям не вняли и составили в отношении директора «Бегемотика» административный протокол.

Октябрьский суд в ходе заседания признал директора «Бегемотика» виновным по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) – и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Как известно, с 18 апреля вступило в силу постановление губернатора Евгений Савченко, которым утвержден список объектов торговли, имеющих право работать с соблюдением всех мер безопасности. Они имеют право работать в будние дни, но суббота и воскресенье для всех — выходные. Постановление оговаривало запретительные меры по 30 апреля, но затем запрет был продлен.

Об интерактивных фасадах, флагах и фейерверках в период самоизоляции

Белгород, несмотря на коронавирусный режим, готовится встретить праздник 9 Мая. Город уже украсили флаги, цветочные клумбы и работающие фонтаны. Как сообщил на своей странице в социальной сети мэр Юрий Галдун, у диорамы «Курская битва. Белгородское направление» фонтан обновят, а фасад здания сделают интерактивным. Правда, что именно будет на фасаде диорамы, мэр не рассказал, отметил только, что сделает это позже, так как оформление музейного фасада еще на стадии согласования.

При этом белгородцев настойчиво призывают оставаться дома. Центральную Соборную площадь и другие площадки, с которых белгородцы обычно наблюдали за праздничным фейерверком, закроют. Но салюты в День Победы обещают запускать сразу с четырех точек, чтобы жители областного центра смогли их увидеть со своих балконов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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