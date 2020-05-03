Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 3 мая 2020 года составило 454 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.25 3 мая в Белгородской области выявлено 35 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заразились 454 человек.

У наших соседей в Курской области число заразившихся составляет 928 человек. В Тамбовской области — 789 заболевших, в Орловской — 662 заболевших, в Воронежской — 602, в Липецкой — 520.

По России число заболевших за сутки составило 10 633. В целом заболело с начала пандемии 134687 человека. За минувшие сутки выздоровело 1 626 человека (всего 16639 с начала истории заболеваний в стране). За сутки от коронавирусной инфекции погибло 58 человек. В целом по России с начала пандемии уже умерли 1 280 человека.