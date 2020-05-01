На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго

Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой Славы как предприятие, достигшее наивысших показателей в производственной и социальной сферах деятельности. В энергокомпании трудится порядка четырех тысяч человек. Филиал совместно с профсоюзной организацией обеспечивает своим работникам достойные и безопасные условия труда и широкую систему мер социальной поддержки. Кадровая политика предприятия направлена на социальную защищенность работников, профессиональное развитие, повышение производственной безопасности.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Руководство сохраняет такие формы социальной поддержки, как добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, выплата пособий и материальной помощи на приобретение лекарств, оплату дорогостоящих операций.

В списке передовиков производства отмечен ведущий инженер службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Валерий Неласов. Он вошел в число лауреатов XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019» и был удостоен почетного звания «Профессиональный инженер России».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Валерий Неласов работает в белгородской энергосистеме с 2005 года. Участвовал во вводе в эксплуатацию автоматизированной системы управления на газотурбинной ТЭЦ «Луч», сопровождал проект внедрения автоматизированной системы управления ГТУ на Белгородской ТЭЦ. Обладает богатым опытом внедрения и эксплуатации различных систем диспетчерско-технологического и автоматизированного управления: МТК-40, ЭКОМ-ТМ, ARIS MT-200, Микроника, TDM. При его непосредственном участии в филиале реализован ряд проектов по применению современных систем оперативно-технологического управления, в частности, автоматизированное выполнение типовых бланков переключений на подстанциях 110 кВ, сеть метеостанций и гололедных постов, автоматизированная система диагностики трансформаторов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Высокая оценка Губернатора и президиума Белгородского объединения профсоюзов послужит нашему коллективу дополнительным стимулом для дальнейшего развития и укрепления социальной политики по сохранению жизни и здоровья людей, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.