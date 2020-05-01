При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина

Дезинфекционные мероприятия на качественно новом уровне уже проводятся: для недопущения распространения COVID-19 обрабатывают места общего пользования.

- Угроза коронавируса – это проблема всего человечества, мы должны объединиться, и победить его вместе как можно скорей, – уверен Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК». – В Губкине живут тысячи лебединцев, их семьи, дети. Мы заботимся о том, чтобы каждый житель нашего родного города чувствовал себя в максимальной безопасности.

Ежедневно бригада работников предприятия МУП «Автодор» обеззараживает остановочные павильоны и прилегающие к ним территории.

Фото: Александр Белашов.

Параллельно ведется обработка дворов и подъездов многоквартирных домов, лифтов. Дезинфицируются скамейки, лестничные марши, почтовые ящики, мусорные баки, подоконники. Особое внимание уделяют поручням и кнопкам.

- В день мы обходим до 80% многоквартирных домов, – рассказала Елена Солопова, директор Единой управляющей компании. – Помощь Металлоинвеста очень весома, ведь безопасный и эффективный дезинфицирующий состав, который мы используем, весьма дорогостоящий. Кроме того, мы благодарны компании за предоставление средств индивидуальной защиты органов дыхания и специальной одежды, в которых теперь работают наши сотрудники.

Программа охватывает весь город:центр, микрорайоны «Журавлики» и «Лебеди», все сопутствующие автобусные остановки.

Фото: Алёна Тарубарова.

27 апреляв ходе пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, Андрей Гаевой, глава администрации Губкинского городского округа отметил, что помощь Лебединского ГОКа городу заслуживает высокой оценки.

Напомним, ранее компания «Металлоинвест» направила более 100 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты. В том числе, более 55 миллионов выделены на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких.