Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам

Оператор осуществил модернизацию сетевой инфраструктуры и значительно увеличил емкость сети. Проведенные работы позволяют абонентам пользоваться качественными услугами голосовой связи и высокоскоростного интернета в период самоизоляции и удаленной работы.

Техническая служба Tele2 в I квартале 2020 года провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Белгородской области. С учетом роста трафика и перераспределения нагрузки из-за введения режима самоизоляции сетевая инфраструктура была оптимизирована в столице региона, районных центрах и популярных у белгородцев загородных направлениях.

За отчетный период Tele2 модернизировала более 35% базовых станций, увеличила число объектов связи и расширила частотный диапазон сети 4G в Белгороде и области. Проведенные работы затронули все райцентры и более 10 населенных пунктов региона. Это позволило значительно улучшить качество передачи сигнала, увеличить емкость сети и скорость передачи данных.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% жителей Белгородской области. Сеть 3G покрывает 96% населения, в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 98% жителей региона.

Алексей Соловьев, технический директор белгородского филиала Tele2:

«В связи с пандемией коронавируса большинство жителей региона перешли на удаленную работу, они остаются дома или уезжают за город. В новых условиях изменилась сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования. Сеть Tele2 с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. Наша сетевая инфраструктура имеет запас прочности и регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников и в дачный сезон. Мы внимательно следим за пропускной способностью каналов связи и ведем оперативную работу по расширению сети там, где наблюдается значительный рост объема используемого трафика, чтобы сделать работу и отдых наших абонентов максимально комфортными».