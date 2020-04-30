2020-04-30T13:26:19+03:00
Общество

Белгородские пожарные принимают поздравления с профессиональным праздником

Пожарной охране России исполняется 371 год
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня, 30 апреля, белгородские спасатели отмечают свой профессиональный праздник — День пожарной охраны России В этом году одной из самых жизненно необходимых служб экстренного реагирования исполняется 371 год.

С начала года огнеборцы спасли жизни 560 человек

На протяжении веков долг огнеборцев – быть в постоянной готовности и оперативно реагировать на любые сигналы о помощи. И с этой задачей пожарные региона уверенно справляются. Практически ежедневно жизни белгородцев оказываются в руках огнеборцев. Только с начала 2020 года пожарные уже ликвидировали 973 пожара, спасли 560 человек.

Территорию Белгородской области защищают 46 пожарно-спасательных частей и 3 поисково-спасательных формирования. Ежедневно заступают на боевое дежурство более 200 пожарных, спасая людей из огня, оказывая необходимую помощь населению, сохраняя материальное достояние населения.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

40-50 секунд на сборы по тревоге

40-50 секунд — именно столько отводится на сборы по тревоге личному составу пожарных караулов. За это время огнеборцы должны надеть боевую одежду, занять свои места в машинах и выехать к месту пожара. Десятки приборов, инструментов, приспособлений требуется для успешной борьбы с огнем. Огнеборцы всегда должны сохранять высокую работоспособность, быстроту, выдержку и хладнокровие.

Отметим, что главным управлением МЧС России по Белгородской области принимаются все необходимые меры, чтобы пожарные и спасатели всегда были во всеоружии, в полной готовности к борьбе с чрезвычайными ситуациями. Только в минувшем году в регионе были введены в эксплуатацию пять новых зданий пожарно-спасательных частей.

Главный принцип работы - профессионализм

Несмотря ни на какие трудности, пожарные и спасатели Белгородской области в своей работе всегда придерживаются главного принципа – профессионализм, направленный на спасение попавших в беду. Ежедневно соприкасаясь с чужой болью, они не черствеют душой. Ведь в пожарной охране служат люди, искренне преданные своему делу и готовые в любой ситуации прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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