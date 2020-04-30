Белгородские энергетики успешно прошли осенне-зимний период 2019-2020

Энергетики качественно улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в сезон максимальных нагрузок.

Специалисты Белгородэнерго успешно завершили осенне-зимний период 2019-2020 годов. Количество технологических нарушений в сетях 0,4-110 кВ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 43,6% - с 1506 до 850. Средняя продолжительность отключений электроэнергии у потребителей сократилась на 39,7 % - с 1,41 до 0,85 часа.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки), SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) Белгородэнерго улучшило на 87,5% и 77,9% соответственно, до 0,19 и 0,15 часа.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Надежное электроснабжение обеспечивали 239 бригад в составе 1338 человек, укомплектованных 414 единицами авто- и спецтехники, 30 передвижными резервными источниками электроснабжения общей мощностью 3,1 МВт. При приближении циклонов, заметном ухудшении погоды, угрожавшем надежной работе сетей, оперативно предпринимались меры по консолидации сил и средств и приведению их в полную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. Белгородэнерго отремонтировал более 2,2 тысяч километров линий и более 900 подстанций 0,4-110 кВ. С целью предотвращения аварийности от древесно-кустарниковой поросли расчистил и расширил 686,58 га просек ЛЭП, при этом 89% работ энергетики выполнили собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

Традиционное внимание Белгородэнерго уделило подготовке персонала. Накануне ОЗП 2019–2020 годов было проведено 6 тренировок и межведомственных учений по ликвидации технологических нарушений, в том числе с участием МЧС России, органами местного самоуправления, организациями ЖКХ. Профессиональную подготовку и обучение прошли 1529 сотрудников Белгородэнерго, еще 569 человек - предэкзаменационную подготовку и проверку знаний 960 человек - техническое обучение.

Осенне-зимний период 2019-2020 годов филиал прошел, качественно улучшив показатели по всем направлениям производственной деятельности. Изменившиеся подходы к подготовке электросетевого комплекса, масштабная программа цифровой трансформации научили коллектив белгородских энергетиков работать в новых условиях, показали, что филиал может меняться и повышать свой профессионализм и производительность труда.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Системное повышение надежности функционирования электросетевого комплекса 20 регионов страны – наша приоритетная задача. Как показывают итоги минувшей зимы, мы решаем ее успешно. В первую очередь - благодаря опережающей реализации мероприятий цифровой трансформации, своевременному и безусловному выполнению производственных программ и, конечно же, профессионализму, самоотверженности, четкой и слаженной работе всего многотысячного коллектива нашей компании, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что подготовка к будущему осенне-зимнему периоду уже началась и независимо от внешних обстоятельств темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, сетевые компании «Россети» выполнят в полном объеме и в строгом соответствии с графиком вне зависимости от текущих условий.