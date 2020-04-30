2020-04-30T11:04:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 апреля 2020 года составило 355 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 апреля 2020 года составило 355 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 апреля 2020 года составило 355 человек.Фото: "КП" Архив
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По состоянию на 10.35 30 апреля в Белгородской области выявлено 355 заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки к числу заболевших в области добавилось еще 28 новых случаев. К сожалению, также увеличилось и количество умерших. За минувшие сутки в регионе от заражения COVID-19 скончался еще один человек. Итого с начала пандемии область потеряла 4 белгородцев.

Общее число заболеваний по России составило 93 806 случаев. За минувшие сутки — 5 665. С начала пандемии в стране уже умерли 1 073 человек, в том числе за минувшие сутки скончался 101 россиянин.

Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки по Центральному Черноземью выявлено у наших соседей в Курской области — 68 новых случаев, всего в этом регионе уже 726 заболевших. В Тамбовской области — 612, в Орловской — 525, в Воронежской — 493, в Липецкой — 415.

ИСТОЧНИК KP.RU

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