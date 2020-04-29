В Белгороде энергетики к празднику подсветили высоковольтные опоры ЛЭП

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» выполнили светодиодную подсветку двух высоковольтных опор линий электропередачи в Белгороде и мачты связи в Борисовке.

На массивных металлоконструкциях, расположенных в районе Белгородского Сити Молла и вблизи реконструируемой дорожной развязки «Студенческая – Калинина» энергетики смонтировали в общей сложности 12 мощных светодиодных прожекторов синего спектра с эффектом рассеивания. Мягкий свет подсвечивает опоры в вечернее и ночное время суток, не слепит проезжающие машины и не мешает живущим вблизи людям. Монтаж прожекторов выполнили специалисты службы линий электропередачи.

Аналогичные работы энергетики выполнили в Борисовке по просьбе главы администрации района, обеспечив окрашивание и подсветку мачты связи, расположенной вблизи реконструируемого монастыря.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году к празднику энергетики покрасили в бело-синие цвета шесть опор высоковольтных ЛЭП 35 кВ, проходящих по территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» и прохоровского парка «Грушки». Всего же в соответствие с корпоративным стандартом энергетики в прошлом году привели 50 опор 35-110 кВ на всей территории региона, в текущем году покрасят еще 70.

По словам специалистов службы ЛЭП филиала «Россети Центр Белгородэнерго», окрашивание выполняется силами собственного персонала с применением верхолазного оборудования. На одну металлоконструкцию в среднем уходит порядка 60-80 кг краски. Опоры приобретают праздничный ухоженный вид, вписываются в городской ландшафт и своим видом радуют жителей области.

Проект по повышению эстетической привлекательности объектов энергетики, расположенных в городах и районных центрах региона реализуется в рамках поручений генерального директора компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского и губернатора Белгородской области Евгения Савченко.