2020-04-29T13:04:19+03:00
Общество

В Белгороде «Ростелеком» и Яндекс развернули видеонаблюдение за погодой

Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ПАО «Ростелеком» по заказу сервиса «Яндекс.Погода» установил видеонаблюдение за погодными изменениями в 50 российских городах, в том числе и в Белгороде. С учетом специфики проекта, реализованного для сервиса «Яндекс.Погода», камеры настроены так, что пользователи видят перспективу города с высоты птичьего полета. Круглосуточная трансляция включается во встроенном плеере «Яндекс.Эфира» внутри погодного сервиса. Проект реализован в ЦФО и других городах страны.

Для организации услуги «Ростелеком» произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования — поворотных видеокамер уличного наблюдения, способных передавать изображение выше линии горизонта и выдержать суровые погодные условия, к примеру, температуру ниже 40 градусов. Камеры устанавливались в местах, откуда открывается красивый вид на город с прекрасными ландшафтами, местными достопримечательностями, историческими памятниками.

- Цифровые сервисы успешно используются для развития современного общества. Возможности нашего видеонаблюдения нашли новое применение в “Яндекс.Погоде”. Для улучшения качества передачи видеоизображения “Ростелеком” произвел настройку и перепрошивку камер. Несмотря на сложности в реализации проекта, монтажные работы и подключение видеопотока выполнено точно в срок. Мы продолжаем сотрудничество, в настоящее время ведутся работы по расширению списка городов, охваченных “погодным” проектом, — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет производить управление сервисом с мобильного устройства или через веб-приложение, просматривать из любой точки мира трансляции и записи с камер, управлять собственными настройками (например, запись движения и отправка уведомлений о происходящем), хранить записи на удаленных серверах. Просмотр видео с камер возможен в различных режимах (реального времени, архив событий, история). Услуга может работать с интернетом любого провайдера.

Подробнее ознакомиться с услугой «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
34-летний белгородец ответит за убийство бывшей супруги
Сбербанк запустит новый сервис СберАвто
Белгородские росгвардейцы задержали 23-летнего парня, находившегося в розыске
Белгородским школьникам отменят «домашку» по 5 предметам
К 1 мая у Центрального рынка в Белгороде появится наземный переход
Белгородцы могут отправить открытку к 75-летию Победы, не выходя из дома
Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат
Полицейские наградили белгородца за помощь в задержании вооруженного ножом сидельца
Партнер с сайта знакомств украл у белгородки насос
Белгородка перевела интернет-мошенникам больше 3 миллионов рублей
Белгородский школьник стал победителем конкурса «Спасибо маленькому герою»
Против вооружившегося до зубов белгородца возбудили уголовное дело
Прямую трансляцию концерта группы «Звери» покажут в Wink 1 мая
На Белгородчине в Алексеевке обучают и воспитывают... родителей
Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата
Избран новый глава администрации Белгородского района
«Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли
При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода