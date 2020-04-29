2020-04-29T13:02:01+03:00
Общество

Белгородцев предупреждают об активизации «мошенников-домушников»

Зафиксирован рост активности аферистов, совершающих визиты к гражданам, которые находятся дома на самоизоляции
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Будьте бдительны!Будьте бдительны!Фото: "КП" Архив
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Под видом кредитных агентов, консультантов или риэлторов они обходят многоквартирные дома, предлагая свои «услуги» по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров. При этом никакого отношения к кредитным организациям или другим финансовым компаниям они не имеют.

«На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов»,- сообщают в ВТБ. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.

Аферисты предлагают продлить срок действия истекших банковских карт, заключить потребительский кредит «на дому» и даже рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит. В случае положительного ответа мошенники сразу же готовы составить «кредитный договор» и, завоевав доверие человека, просят сообщить им данные банковской карты для зачисления необходимой суммы. В реальности же через некоторое время со счета этой карты могут быть списаны все средства.

Сотрудники банка призывают белгородцев не терять бдительность и напоминают: традиционно все продукты и услуги банки предлагают непосредственно в своих точках продаж, либо через свои официальные дистанционные каналы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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