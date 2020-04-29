2020-04-29T12:35:34+03:00
Экономика

«Открытие» и «Национальная Медиа Группа» поддержат предпринимателей

Запущен социальный медиапроект в поддержку малого и среднего бизнеса России - #немаловажный.
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До конца мая предприниматели могут рассказать о своей деятельности, продуктах и услугах и бесплатно получить продвижение бизнеса в аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram, а также увидеть рекламный ролик компании на ресурсах Национальной Медиа Группы, включая digital-форматы и федеральные телеканалы: «Первый развлекательный СТС», «СТС LOVE», «Че», «Домашний», «Телеканал REN-TV» и «Петербург – 5 канал». Ежедневно в эфир будут выходить 30-секундные ролики с рекламными сообщениями предпринимателей.

Стать участником инициативы может представитель малого или среднего бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо записать короткую видеовизитку с рассказом о себе и своем бизнесе и отправить ее на почту проекта – nemalovazhny@gmail.com.

Для продвижения проекта объединятся аккаунты каналов, звезд и блогеров в соцсетях. Важной частью инициативы станет аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где будет собрана вся информация об участниках, включая контакты и сайт компании. Оказать поддержку малому бизнесу сможет каждый пользователь социальной сети, поделившись публикацией или воспользовавшись услугами компании.

Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- Предприниматели – это люди, которые постоянно развиваются, рискуют, меняют подходы, ищут новые решения. Мы знаем, как важно быть надежным партнером в хорошее время и особенно важно оставаться им в непростое. И мы помогаем тем, кто не принял сложившиеся обстоятельства и нашел силы идти вперед. Тем, у кого, как и у нас, девиз – «Не принимай, предпринимай!» Таких людей мы называем «неприниматели». И мы даем им возможность заявить о себе в эфире федеральных каналов, помогаем с рекламой их бизнеса.

Ольга Паскина, генеральный директор Национальной Медиа Группы, поясняет:

- Сегодня большинство малых и средних бизнесов переживают крайне сложный период. Мы хотим поддержать тех, кто не сдается и продолжает свою деятельность, сохраняя рабочие места, предоставив предпринимателям возможность рассказать о своих историях миллионной аудитории телеканалов и пользователям наших цифровых ресурсов.

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