2020-04-29T11:26:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 апреля 2020 года составило 327 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 апреля 2020 года составило 327 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 апреля 2020 года составило 327 человек.Фото: "КП" Архив
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По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.45 29 апреля в Белгородской области выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболеваний с начала пандемии составило 327 человек.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 841 новых заболевших. Общее число заболевания в РФ составило 99 399.

По Центорально-Черноземному округу наибольшее количество заболеваний у наших соседей- в Курской области. Число заболевших в этом регионе составило 658 человек. В Тамбовской области — 537, в Орловской — 498, в Воронежской — 459, в Липецкой — 384.

Напомним, что по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Белгородская область в пересчете на 100 тысяч жителей разместилась на 2-м месте в Центральном Федеральном округе по количеству подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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