Белгородцы услышат фронтовые письма участников Прохоровского сражения

В его рамках известные белгородцы озвучили фронтовые письма солдат, принявших на себя основной удар бронированных войск верхмата в районе Прохоровки.

Это более десятка посланий. В них советские защитники обращаются к своим родным, рассказывают о военном быте и боях, делятся надеждами победу и призывают не падать духом. Для потомков их зачитали народный артист России Виталий Стариков, олимпийский чемпион Тарас Хтей, директор областной филармонии Светлана Боруха, глава Белгорода Юрий Галдун, глава Старого Оскола Александр Сергиенко, директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова, руководитель управления культуры области Константин Курганский, гендиректор ТРК «Мир Белогорья» Елена Бондаренко, председатель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, журналисты-лауреаты премии «ТЭФИ регион» Светлана Немыкина и Алексей Зимин.

Организаторами этого уникального проекта выступили телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС, музей-заповедник Прохоровское поле и телерадиокомпания «Мир Белогорья». Услышать же озвученные письма можно будет в дневном эфире одноименного радио в период с 5 по 15 мая. Кроме того, они будут доступны для прослушивания на официальном сайте музея.

Коллекция озвученных писем войдет в «золотой» фонд хранилища музея.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Во многих семьях бережно, как реликвии, хранят письма отцов и дедов. Для миллионов наших соотечественников весточки с фронта отвечали на самый сокровенный вопрос: «Жив ли?» И это главный ответ, почему мы реализуем проект в Белгороде. При помощи современных технологий письма героев этой страшной битвы снова обретают голос и призывают нас вспомнить о великом подвиге предков. Я с большим волнением приняла участие в записи письма Бориса Мойсюка, это большая ответственность перед его автором – смелым воином и человеком с огромным сердцем. Уверена, акция найдет широкий отклик у белгородцев и жителей других регионов. Особенно проект будет интересен молодым людям, далеким от той войны. Это очень важно, чтобы наши дети понимали значимость победы, берегли память об истинных героях и росли патриотами своей страны, - говорит директор компании-оператора в Белгородской области Гузель Галеева.

- Наш музей хранит память и зримо восстанавливает картину событий героического 1943 года. Проект «Письма Победы» призван напомнить о великом подвиге наших дедов и прадедов и показать весь его трагизм и величие из первых уст – из личных писем простых бойцов, находившихся в самом пекле битвы, но даже в нечеловеческих условиях не растерявших самое главное - веру, любовь, заботу о близких и своем Отечестве, - отметила директор музея Наталья Овчарова.