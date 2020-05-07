В Воронежской области все больше неравнодушных людей участвуют в акции #ПомогиУчитьсяДома

Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия» была разработана всероссийская акция #ПомогиУчитьсяДома. Проект призван помочь детям, чьи родители не смогли приобрести необходимые гаджеты, осваивать школьную программу онлайн.

Одним из первых в регионе к акции присоединился председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов. Он передал десять ноутбуков для школьников региона.

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– Ряд семей Воронежской области при переходе школьников на дистанционное обучение столкнулись с проблемой отсутствия компьютера или доступа в интернет. Острее всего эта проблема стояла в многодетных семьях, где воспитывается несколько школьников. Совместно с департаментом образования и на основании обращений граждан в общественные приемные был определен перечень нуждающихся в технике детей, – рассказал Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов сообщил, что депутаты регионального парламента, приобретают технику и вместе с волонтерами доставляют ее школьникам. Всего совместными силами планируется обеспечить компьютерами 500 школьников Воронежской области.

– У нас в семье пятеро детей, трое из них школьники. На всех был только один компьютер, – рассказала многодетная мать Евгения Епишова из Боброва. – Трое детей обучаются еще и гончарному делу. Эти занятия тоже сейчас ведутся по Интернету. И ноутбук нам теперь очень кстати.

Благодаря проекту #ПомогиУчитьсяДома новая техника появилась и в семье Талалуевых из Коршево, где воспитываются 12 детей, 5 из которых – школьники.

Депутаты Воронежской областной Думы откликнулись на просьбу Владимира Нетёсова и активно подключились к участию в акции #ПомогиУчитьсяДома.

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Так, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов оказал помощь многодетной семье из Ленинского района Воронежа, где папа воспитывает троих детей. У детей был один компьютер, и занимались они на нем по очереди.

- Теперь, благодаря еще двум ноутбукам, каждый ребенок обеспечен персональным гаджетом, – рассказал глава семьи Владимир.

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Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров помог организовать дистанционное обучение для учеников из семей, проживающих в Северном микрорайоне Воронежа. В одной из них компьютер нужен не только 3 школьникам, но и маме – учителю.

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Зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Алексей Чернов встретился с многодетными семьями в Советском районе Воронежа. Например, в поселке Малышево Алексей Чернов вручил технику одинокому отцу пятерых детей, четверо из которых – школьники. До этого всем ребятам приходилось учиться при помощи единственного телефона.

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Ноутбуки для тринадцати многодетных семей из Богучарского и Кантемировского района приобрел зампредседателя Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Александр Пешиков.

– В нашей семье 6 детей, из которых 2 студента тоже на дистанционном обучении. А трое школьников кроме общеобразовательной программы дистанционно осваивают программу школы искусств. Поэтому подаренный ноутбук пришелся как нельзя кстати, – рассказала мама из Богучарского района Анна Пивоварова.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников и депутат Александр Цыбань вручили ноутбуки многодетным семьям из сел Девица, Губарево и Перлевка. Еще два компьютера от парламентариев получили семьи из Нижнедевицкого района.

Зампредседателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрий Ендовицкий помог многодетной семье из Коминтерновского района Воронежа.

Председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин вручил ноутбуки семьям в Панинском и Бобровском районах. В обеих семьях скромный достаток – мамы занимаются воспитанием детей в одиночку, поэтому оперативно обеспечить детей гаджетами не смогли.

– Гаджетов у нас не хватает – уже год как мы без компьютера, а у младшего сына нет и телефона, – рассказала мама шести школьников Наталья Зотова. – Сегодня, в условиях режима самоизоляции, без связи очень тяжело. Спасибо большое за такую поддержку.

В Нововоронеже парламентарий Владимир Поваров подарил компьютеры двум многодетным мамам. Одна из них воспитывает 9 детей, другая – 5. В каждой семье – сразу несколько школьников. Осваивать новый учебный материал им приходилось по очереди.

Зампредседателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Николай Назаров передал ноутбуки трем сестрам – ученицам воронежской СОШ № 105 и ученику школы № 36, который также воспитывается в многодетной семье.

Депутат Иван Куликов передал ноутбуки в две многодетные семьи Грибановского района. Ученица выпускного класса Анжела претендует на золотую медаль.

– Все задания мы с сестрами выполняли с телефона. Это не всегда удобно, тем более при написании рефератов или создании презентаций. Ноутбук поможет нам не только подготовиться к сдаче экзаменов, но и пригодится в дальнейшем при получении высшего образования, – рассказала Анжела.

Также вместе с зампредседателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николаем Колосковым Иван Куликов подарил ноутбуки двум семьям из Поворинского района. В каждой семье воспитывается по трое детей.

Кроме того, Николай Колосков подарил ноутбук многодетной семье из Терновского района, в которой воспитывается четверо детей, трое из которых учатся в школе.

Зампредседателя Комитета по экологии и природопользованию Евгений Китаев вручил 5 компьютеров школьникам из многодетных семей Левобережного района.

В свою очередь парламентарий Владимир Коробов подарил ноутбук многодетной семье из Борисоглебска, воспитывающей четверых детей.

Зампредседателя Комитета по культуре и историческому наследию Николай Домнич подарил ноутбук многодетной семье Белик из Россошанского района, в которой воспитываются восемь детей – трое из них находятся на дистанционном обучении.

Председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и зампредседателя Комитета по охране здоровья Андрей Благов также передали 6 ноутбуков школьникам, которые находятся на дистанционном обучении.

Игорь Алименко и Александр Ильин подарили ноутбуки для детей, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях Новоусманского и Каширского районов.

Зампредседателя Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Сергей Почивалов приобрел технику для 5 многодетных семей Левобережного района Воронежа.

Кроме того, 7 ноутбуков передали многодетным семьям из Калачеевского и Петропавловского районов депутаты Сергей Пинкевич и Сергей Трибунский.