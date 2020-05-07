Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 мая 2020: 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализировано 163 человека. При этом 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. В мае область должна получить еще 66 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для кого они будет предназначены, - в материале «КП».

540 заболевших с начала пандемии

Многие белгородцы засиделись на карантине и с определенным оптимизмом восприняли информацию об обещанном послаблении режима самоизоляции. При этом в регионе за минувшие сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущими днями — цифра в разы меньше. Но 5 человек пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивают, как тяжелое. На самоизоляции находятся 2 409 человек, по контакту с заболевшими изолировано 576 человек. И если сравнивать последнюю цифру с предыдущим периодом, - она неуклонно растет. Всего в области с начала пандемии заболело 540 человек, а цифра выздоровевших — 71 пациент (за минувшие сутки она увеличилась лишь на одного выздоровевшего пациента). Цифры, как можно убедиться, сделав нехитрые подсчеты, говорят сами за себя. И можно только гадать, что будет, если карантинные меры ослабят.

В областной инфекционке заболело 9 медиков

COVID-19 подтвержден у 9 медицинских работников областной инфекционной больницы. У большинства болезнь протекает в легкой форме, а вот одного из докторов пришлось госпитализировать, его состояние оценивают, как удовлетворительное. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции дома под постоянным медицинским наблюдением.

Напомним, что это уже не первый факт заражения медицинского персонала в регионе. И, как правило, заражаются не один-два человека, а сразу несколько.

Аппараты ИВЛ перераспределены без ущерба для пациентов

О перераспределении аппаратов ИВЛ в Белгородской области рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она, в частности, подчеркнула, что перераспределение проведено без ущерба для пациентов других профилей и без ущерба для оказания экстренной неотложной медицинской помощи. Определенное количество имеющихся в регионе аппаратов ИВЛ передали на площадки, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Основная часть аппаратов ИВЛ остается в медицинских организациях, а именно в перинатальных центрах и родильных отделениях центральных районных больниц, а также первично-сосудистых отделениях, региональных сосудистых центрах и отделениях хирургического профиля. В мае в регион постаавят 66 аппаратов ИВЛ. После их поступления, перераспределенные до этого аппараты будут возвращены на свои площадки.

Плановая помощь в стационарах сокращена в связи с угрозой COVID-19

Наталия Зубарева напомнила, что в связи с пандемией была пересмотрена логистика оказания медицинской помощи. Там, где это возможно, сокращена плановая помощь в стационарных условиях, в том числе это сделано и с целью профилактики заноса вируса в обычные многопрофильные стационары. Основной объем такой помощи перенаправлен в областную клиническую больницу