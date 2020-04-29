2020-04-28T22:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 апреля 2020: Росгвардейцы говорят #СпасибоДоктор

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 29 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Скриншот видео выступления музыкантов штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.Скриншот видео выступления музыкантов штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Эпидемию удалось затормозить, но пик еще не пройден, смертельная опасность может коснуться каждого, подчеркнул в своем обращение к россиянам Президент Владимир Путин 28 апреля. Между этой смертельной опасностью и гражданами стоят медики, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти другие. В их поддержку выступили военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, присоединившись к Всероссийской акции #СпасибоДоктор.

Как будем самоизолироваться дальше

Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 мая — будут выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета до 5 мая поручено подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений. У регионов будет еще неделя, до 11-го мая, для подготовки плана своих действий.

Белгородская область разместилась на 2 месте в ЦФО по количеству подтвержденных диагнозов COVID-19

Тем временем, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Белгородская область в пересчете на 100 тысяч жителей разместилась на 2-м месте в Центральном Федеральном округе по количеству подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию. На 28 апреля в регионе было зарегистрировано 299 случаев заболевания. И только за последние сутки - 30 новых.

Росгвардия присоединились к акции #СпасибоДоктор

Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции в поддержку врачей. Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии из разных регионов страны выражают признательность и поддержку медицинским работникам, которые в это непростое время спасают жизни людей, днем и ночью трудятся в больницах, поликлиниках, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, занимаются лечением и диагностикой смертельно опасной вирусной инфекции.

На страницах Росгвардии в популярных социальных сетях представители ведомства выкладывают фотографии и видеообращения со словами благодарности врачам.

В поддержку проекта музыканты штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнили популярную песню «Люди в белых халатах». Все фото- и видеоматериалы проекта объединены заголовком #СпасибоДоктор.

Росгвардейцы солидарны с врачами и медицинским работниками, всеми, кто, рискуя жизнью, борется с коронавирусом, исполняет свой служебный и гражданский долг. Сегодня, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вместе с коллегами из других сфер государственной и общественной деятельности тысячи военнослужащих и сотрудников ведомства ежедневно выходят на службу по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, участвуют в принимаемых государством мерах по борьбе с эпидемией.

В ведомстве выражают уверенность, что только благодаря совместным усилиям общества и государства удастся остановить распространение COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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