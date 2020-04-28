«Ростелеком» и «Общероссийский Народный Фронт» организовали горячую линию волонтеров #МыВместе

Чтобы обеспечить работу горячей линии помощи пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса, Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) задействовал услугу «Ростелекома» — номер 8-800, звонки на который бесплатны для пользователей из любого региона страны. В зависимости от решаемого вопроса удобные настройки голосового меню помогают быстро соединять граждан с нужным оператором, а реализованная функция адресного перевода звонков эффективно распределяет большой их поток непосредственно в региональные центры с учетом географической принадлежности. Комплекс услуг от «Ростелекома» позволяет обрабатывать операторам более 50 тысяч заявок в день с общей продолжительностью диалогов в 270 тысяч минут — то есть более полугода за сутки.

Всероссийский колл-центр принимает заявки по номеру 8-800-200-34-11 на доставку продуктов и лекарств, других предметов первой необходимости. Волонтеры помогают в оплате услуг ЖКХ и оформлении больничных листов. «Ростелеком» предоставил 5 тысяч сим-карт для поддержания бесперебойной связи между ними и ОНФ.

- Для организации стабильной работы горячей линии волонтеров наша компания применила облачные сервисы. Настройки голосового меню позволяют распределять звонки между регионами с учетом времени суток и объема вызовов, что существенно снизило нагрузку на линии связи и повысило доступность колл-центра. Реализована возможность перевода звонков на другие социальные службы, часть обращений обслуживается автоинформатором без соединения с оператором. В дальнейшем для расширения мощностей горячей линии в Центральном федеральном округе и других городах страны мы планируем подключить наши услуги еще в 85 региональных офисах ОНФ, - отметил Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

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- “Ростелеком” максимально быстро предложил решение, удовлетворяющее наши потребности. Благодаря ВАТС на горячей линии появились новые возможности. В частности, граждане могут получать последнюю информацию о коронавирусе и проконсультироваться с медицинскими работниками и специалистами психологической службы. К работе горячей линии подключилось более 50 священнослужителей разных конфессий, оказывающие духовную помощь и поддержку. Для этого они используют приложение “Ростелекома” на компьютере или мобильном устройстве, - рассказал Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома Общероссийского Народного Фронта.

Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. ВАТС позволяет производить оповещение любого количество людей с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы, записывать и хранить разговоры пользователей. Возможна интеграция с внутренними системами заказчика.

Номер 8-800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для юридических лиц можно на сайте компании и по телефону 8-800-200-3000.