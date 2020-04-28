Банк «Открытие» выделил средства на помощь в борьбе с пандемией COVID-19

В результате дополнительную адресную финансовую помощь получат 600 сотрудников стационара: врачи, медицинские сестры и санитарки. Сумма будет переводиться тремя равными траншами в течение двух месяцев.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- Нет ничего важнее жизни и здоровья человека. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, врачи стали главными героями. Они каждый день в буквальном смысле рискуют жизнью, спасая людей. Наш гражданский долг — оказать помощь медицинским работникам. На передовой в борьбе с COVID-19 - и государственные, и частные медицинские учреждения. Но только работники бюджетной сферы имеют сегодня право на получение надбавок к заработной плате от государства. Поэтому мы решили оказать помощь медицинским работникам частной клиники, дать им возможность получить аналогичную финансовую поддержку. Сеть клиник МЕДСИ — партнер банка «Открытие». И мы ни на минуту не сомневались в своем решении поддержать специальными выплатами персонал больницы в Отрадном, перепрофилированной для борьбы с коронавирусом.

- Наш флагманский стационар – Клиническая больница в Отрадном – в рекордно короткие сроки, ценой невероятных усилий большой команды, перепрофилировалась в инфекционную больницу. Врачи всех специальностей одномоментно мобилизовались и ушли на передовую борьбы с эпидемией, а врачи и медицинские работники амбулаторных клиник добровольно вошли в резерв сотрудников клинической больницы. COVID-19 – общая угроза и бороться с ней нужно сообща. Сегодня многие помогают врачам государственных клиник, забывая, что частные клиники тоже вносят большой вклад в борьбу с пандемией. Нам помогают частные компании, финансовые организации и наши благодарные пациенты. Вклад банка «Открытие» – это искренняя и бесценная помощь врачам и медицинским работникам, находящимся в зоне риска, - говорит Елена Брусилова, президент МЕДСИ.

Группа компаний «Медси» первой из частных клиник перепрофилировала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией. Прием пациентов начался уже c 1 апреля. На лечении находятся 400 пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Жители Москвы и МО принимаются на лечение по полисам ОМС, ДМС и за собственный счет.

Реанимационное отделение больницы рассчитано на 42 койки, оснащено самым современным оборудованием, укомплектовано высокопрофессиональными реаниматологами. Стационар имеет 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование для интенсивной терапии, поскольку оказывал медицинскую помощью по широкому спектру медицинских специальностей тяжелым пациентам пульмонологического, неврологического, кардиологического и других профилей. Врачи МЕДСИ имеют большой опыт лечения пациентов с пульмонологическими заболеваниями. Все врачи и медицинский персонал больницы прошли дополнительное обучение по протоколам лечения коронавирусной инфекции.

В апреле этого года АФК «Система» и ГК «Медси» создали Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Первой инициативой Центра стала масштабная социальная акция #СтранаБезВируса, в рамках которой собирается целевая финансовая и материальная помощь от компаний и частных лиц в адрес медиков.