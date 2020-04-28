Объем онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличился в 10 раз

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем автоплатежей за этот же период увеличился в полтора раза.

В настоящее время ВТБ Пенсионный фонд, входящий в группу Банк ВТБ (ПАО), полностью обеспечил дистанционный режим работы. При этом у клиентов по-прежнему есть возможность заказать онлайн копии договоров и выписки по счетам НПО и ОПС, актуализировать свои персональные данные и получать оповещения об изменениях в состоянии счета, заключить договоры НПО и подать заявления о назначении выплат в рамках НПО и ОПС.

Круглосуточная служба информационной поддержки также работает в дистанционном режиме: по телефону или через чат можно связаться с работниками фонда и решить все вопросы удаленно. Подать заявление о назначении пенсии или изменении правопреемников, заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения можно в любое время на сайте фонда.

- В нынешних обстоятельствах мы принимаем все возможные шаги для обеспечения безопасности и при этом комфортного обслуживания клиентов. Уровень цифровизации ВТБ Пенсионный фонд – один из самых высоких в отрасли, поэтому в настоящее время мы предоставляем услуги онлайн клиентам из всех регионов страны 24 часа в сутки. При этом наши отделения работают в обычном режиме, а наши сотрудники осуществляют прием посетителей в соответствии с обычным графиком работы, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 миллиардов рублей. В настоящее время более 2,7 миллиона человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования своей будущей пенсии.