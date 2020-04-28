Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов

В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили освещение братских могил советских воинов, расположенных в селах Старая Безгинка Новооскольского района, Щетиновка Белгородского района и Стрелецкое Красногвардейского района.

В селе Старая Безгинка Новооскольского городского округа энергетики обеспечили возможность декоративной подсветки братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. По договору технологического присоединения установили распределительный щит и смонтировали 120 метров провода для подключения наружного освещения памятника.

- В братской могиле захоронены шестеро новооскольцев, погибших при обороне села, - рассказал заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В 1953 году на могиле был установлен памятник – скульптура советского солдата, а в мае 1997 года постановлением главы администрации области мемориал включен в список объектов истории и культуры областного значения. Сделать все от нас зависящее в память о людях, подаривших нам мир, – наш долг, наша обязанность. Теперь это знаковое для всех новооскольцев и жителей села место будет хорошо освещаться и в ночное время суток. Аналогичные работы мы выполняем накануне праздника и в других районах.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Освещение братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, обеспечили энергетики Белгородского РЭС. С этой целью они смонтировали 200 метров провода и установили светильник наружного освещения. В могиле захоронено 16 человек, имена погибших установлены.

Работники Красногвардейского РЭС восстановили освещение братской могилы, расположенной в селе Стрелецкое. Энергетики заменили 150 метров неизолированного провода на СИП, установили опоры и четыре светильника наружного освещения. В могиле похоронено 36 советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1943 году. Имена 32-х солдат не установлены. Помимо этого, энергетики Красногвардейского РЭС осветили памятную аллею, заложенную в селе Ливенка в честь 75-летия Победы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Прохоровском районе энергетики приняли участие в реконструкции и расширении автомобильной трассы, ведущей к государственному военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». Энергетики вынесли из зоны строительства автодороги «Яковлево-Прохоровка» более 16 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также обеспечили технологическое присоединение шести трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для энергоснабжения 1200 LED светильников. Теперь жители и гости региона смогут комфортно и безопасно добираться до «Прохоровского поля» в вечерние часы, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях.

В Вейделевке энергетики провели ревизию и ремонт наружного освещения мемориального комплекса «Скорбящая мать» и памятника «Танк - Иосиф Сталин». В Красной Яруге аналогичные мероприятия выполнены на территории мемориала «Скорбящая мать». В Шебекино привели в порядок Аллею Героев Советского Союза. Все мероприятия приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.