2020-04-28T10:31:44+03:00
Общество

Скончался генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев

Андрей Владимирович скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни
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Андрей Владимирович возглавлял компанию с 2009 года.Андрей Владимирович возглавлял компанию с 2009 года.
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- Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце, - заявил основатель USM Алишер Усманов.

- Трудно передать тяжесть этой потери, - сказал председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский. - Умер близкий друг и надежный товарищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег. Искренне соболезную родным и близким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать.

Андрей Владимирович возглавлял компанию с 2009 года. С 1992 года он занимал руководящие посты на ряде российских металлургических предприятий. В 2005-2006 годах возглавлял Михайловский ГОК, затем, в 2006-2009 годах, занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК «Металлоинвест».

Он был награжден орденом Дружбы, званием «Почётный металлург».

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни этого выдающегося для Белгородчины человека.

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