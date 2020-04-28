2020-04-28T09:02:27+03:00
Экономика

ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом

Ранее ВТБ первым из российских банков оформил онлайн-выдачу ипотечного кредита - заемщик приобрел недвижимость ГК ПИК
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Банк ВТБ (ПАО) провел первую в России онлайн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Пилот состоялся в Москве. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль.

Новый процесс выдачи кредита на покупку машины полностью дистанционный и не требует посещения офиса. Сначала клиент выбирает транспортное средство на автомобильном маркетплейсе ВТБ. Затем там же оформляет заявку на кредит, а после ее одобрения банком – подписывает все документы удаленно с помощью электронной подписи. Деньги переводятся дилеру, у которого приобретается машина, после чего его представители связываются с заемщиком для выбора наиболее удобного способа получения автомобиля (доступна доставка на дом или самовывоз). В настоящее время проект пилотируется в Москве и будет доступен клиентам ВТБ. Первая выдача состоялась в официальном дилерском центре РОЛЬФ Алтуфьево.

- Режим самоизоляции из-за пандемии дал банкам мощный импульс для вывода цифровых продуктов и сервисов на новый уровень. Чтобы отвечать потребностям клиентов в полном объеме, уже недостаточно просто дистанционно выдавать кредиты наличными, как раньше. В этой связи оформление залоговых кредитов – на покупки недвижимости и транспорта – стало настоящим прорывом для всего рынка. ВТБ первым из российских банков оформил онлайн-ипотеку, а сейчас создал полностью дистанционный формат покупки автомобиля, что поможет и заемщикам, и всей автомобильной отрасли. До конца года мы планируем масштабировать новый сервис на всю страну и надеемся, что он будет востребован и после завершения режима самоизоляции, – прокомментировал новинку заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Компания РОЛЬФ одна из первых на российском рынке сделала доступным приобретение автомобиля – нового или с пробегом – в режиме онлайн без посещения дилерского центра. Сотрудничество компании РОЛЬФ с банком ВТБ позволит предложить нашим клиентам уникальный сервис дистанционной покупки автомобиля в кредит, – отметила директор департамента финансовых услуг компании РОЛЬФ Ольга Бойко.

Автомобильный маркетплейс ВТБ – один из первых на банковском рынке. На сайте клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тысяч новых автомобилей 47 марок. Машину можно забронировать у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне. Все представленные на сайте модели доступны к продаже. Проект реализован по всей стране.

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 2% годовых. В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок кредитования – от года до семи лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 0% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит по желанию клиента можно включить сервисные и страховые услуги.

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