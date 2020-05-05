2020-05-04T23:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 мая 2020: Белгородцы не хотят самоизолироваться

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 5 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 мая 2020: Белгородцы не хотят самоизолироваться.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 мая 2020: Белгородцы не хотят самоизолироваться.Фото: "КП" Архив
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Белгородцы не соблюдают правила самоизоляции. Об этом свидетельствует одна из самых низких оценок уровня самоизоляции, которую показывает карта Яндекс сервиса. Так, на 4 мая самоизоляции жителей Белгорода составила 2,4 балла. В то же время у наших соседей в Курсе она была 2,8, в Воронеже — 2,7. Результат не заставит себя долго ждать, убеждены медики.

В Белгородской области на вторую половину мая прогнозируется резкий рост заболеваний CoViD-19

Всего за два последних дня количество заболевших в регионе увеличилось на 66 человек и составило 485 заболевших. При этом, если сравнивать показатель самоизоляции в соседних городах на майские праздники, показатели по Белгороду держатся на опасно низком уровне, свидетельствует Яндекс сервис. По-видимому призывы властей оставаться дома так и остались призывами. А слух о введении электронных пропусков вызвал только обеспокоенность личными неудобствами.

Риск заразиться у граждан из разных групп риска — одинаков

Тем временем в соседней Курской области число заболевших достигло уже тысячи человек. За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 10 581 новых заболевших коронавирусом. А еще неделю назад эта цифра была вдвое меньше. В Минздраве такие высокие цифры связывают с увеличением количества проведенных тестов. И... следствием недостаточной дисциплинированности граждан. Также в ведомстве отмечают, что чаще всего режим самоизоляции нарушают граждане из группы низкого риска смерти. Но при этом риск заразиться у них такой же, как и у всех остальных.

Фестиваля сирени и форума «Зеленая столица» в мае не будет

Короновирус повлиял еще на одни очень ожидаемые майские мероприятия. Фестиваль сирени и форум «Зеленая столица» перенесены на неопределенное время. Организаторы перенесли даты проведения форума в Старом Осколе и фестиваля сирени в Прохоровке. Форум «Зеленая столица» может состояться в июле-августе этого года, но пока эта информация — весьма приблизительна. А вот сирень цветет лишь один раз в году. В мае..

ИСТОЧНИК KP.RU

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