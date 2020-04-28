2020-04-28T16:34:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Гендиректор Металлоинвеста умер в возрасте 52 лет

Губернатор Евгений Савченко выразил соболезнования родным Андрея Варичева
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил соболезнования родным умершего Андрея Варичева. На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона написал, что узнал о кончине топ-менеджера «с глубочайшим прискорбием и душевной болью». Савченко назвал покойного выдающимся отечественным промышленником и достойным сыном России.

Его безвременный уход, по мнению губернатора, «это колоссальная невосполнимая утрата для компании «Металлоинвест», для всей российской и мировой горно-металлургической отрасли.

Андрей Владимирович скоропостижно умер от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет. Предварительно известно, что он скончался в одной из частных клиник в Москве. В последние дни находился на искусственной вентиляции легких. При этом тесты на коронавирус были отрицательными.

Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле, окончил факультет самолетостроения по специальности «ракетостроение» авиатехнического института имени Циолковского. Работал в РКК «Энергия», на Байконуре. В металлургическую отрасль пришел в начале 90-х. Работал на НТМК, «Носте», Михайловском ГОКе. В «Металлоинвесте» Варичев работал с 2006 года.

Во время пандемии «Металлоинвест» не остановил работу: принадлежащие ему предприятия относятся к непрерывно действующим. Оперативный штаб круглосуточно следит за обстановкой и принимает все меры для защиты сотрудников. На поддержку работников во время коронавируса направлено 600 миллионов рублей. Каждому выплатили по 10 тысяч рублей.

Соболезнования родным и близким Андрея Варичева выразил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Благодаря активной работе Андрея Владимировича Варичева ООО УК «Металлоинвест» удалось укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, нарастить выплавку стали, произвести техническое перевооружение мощностей и имущественного комплекса. Андрей Владимирович сделал неоценимый вклад в развитие отечественной металлургии, и его кончина стала невосполнимой утратой для промышленности нашей страны», - подчеркнул глава Минпромторга России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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