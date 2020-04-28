2020-04-28T12:24:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 апреля 2020 года составило 299 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 апреля 2020 года составило 299 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 апреля 2020 года составило 299 человек.Фото: "КП" Архив
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По состоянию на 28 апреля на 10.50, как сообщает сайт Стопкороновирус рф, в Белгородской области число заболевших COVID-19 составило 299 человек. За сутки количество заболеваний в регионе увеличилось на 30 человек.

Всего по РФ на 28 апреля число заболевших составляет 93 558. За минувшие сутки выявлено 6 411 новых заболевших. На 72 человека увеличилось число умерших и составило всего 867 человек.

По Центрально-Черноземному округу среди наших соседей наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Курской области — 590 человек. В Тамбовской области — 493, в Орловской — 460, в Воронежской — 420, в Липецкой — 356.

ИСТОЧНИК KP.RU

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