Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 апреля 2020 года составило 299 человек

По состоянию на 28 апреля на 10.50, как сообщает сайт Стопкороновирус рф, в Белгородской области число заболевших COVID-19 составило 299 человек. За сутки количество заболеваний в регионе увеличилось на 30 человек.

Всего по РФ на 28 апреля число заболевших составляет 93 558. За минувшие сутки выявлено 6 411 новых заболевших. На 72 человека увеличилось число умерших и составило всего 867 человек.

По Центрально-Черноземному округу среди наших соседей наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Курской области — 590 человек. В Тамбовской области — 493, в Орловской — 460, в Воронежской — 420, в Липецкой — 356.