Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 апреля 2020: 27 новых заболевших и 3 тысячи продуктовых наборов в неделю

В последние несколько недель белгородцы с тревогой следят за цифрами. Все новые заболевшие и, увы, среди них — уже трое умерших в области, а вокруг только и разговоров, что пик заболеваний еще впереди. Домашних запасов пока большинству хватает, тем более, что белгородцы стали экономнее тратить и продукты, и денежки. Но насколько хватит? А есть и такие, кто уже сейчас нуждается в помощи, в том числе ощущает нехватку обычных круп, макарон, яиц и прочего. На пенсию в 9 тысяч рублей не очень-то сэкономишь...

В регионе зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом

На 14.30 27 апреля в Белгородской области зафиксировано 27 новых заболевших. Итого число заболеваний COVID-19 составило 269 человек. Как докладывали на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в области госпитализировано 90 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. На самоизоляции находятся 2 290 человек, в том числе 446 изолированы по контакту с заболевшими.

Наибольшее число заболеваний приходится на Белгород — 81 человек (только за сутки «прибыло» 9 пациентов). В Старооскольском городском округе — 33 (3 добавились за минувшие сутки), по 25 заболевших в Вейделевском, Белгородском районах и Валуйском городском округе. В Губкинском городском округе, где еще недавно был только 1 заболевших, сразу прибавилось 4 человека. Есть заболевшие и во всех других районах области. И их число неуклонно растет. А выздоравливают пациенты не быстро.

3 тысячи бесплатных продуктовых наборов волонтеры доставляют в течении недели

Как рассказал руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Дмитрий Кисиленко, список тех, кому доставляют бесплатные продуктовые наборы, сформировали на основе данных управления соцзащиты и Пенсионного фонда. В этом списке — пенсионеры и инвалиды I и II групп старше 65 лет, чьи пенсии не превышают 9 тысяч рублей.

Все эти люди единоразово получат продуктовые наборы, которые включают вермишель, крупы, растительное масло, сгущенку, тушенку, молоко, сардельки, яйца и кондитерские изделия. Формирует продуктовые наборы Фабрика социального питания, а доставкой заняты волонтеры ресурсного центра по развитию добровольчества.

В области уже созданы 3 логистических центра, откуда продуктовые корзины развозят по всем муниципалитетам. За логистическим центром Белгорода закрепили 11 муниципалитетов, за Староосскольким – 5 и 6 – за Алексеевским. Отметим, что из 20 тысяч получателей около 5 тысяч живут в Белгороде, более 1,7 тысяч – в Старом Осколе.

Дмитрий Кисиленко подчеркнул:

- 3 тысячи продуктовых наборов мы формируем в неделю, соответственно, они распределяются по логистическим центрам: 1,5 тысячи– в Белгород, 900 наборов – в Старый Оскол и 600 – в Алексеевку.

Особо подчеркивалось, что белгородцы, которые не входят в группу получателей бесплатных продуктов, но находятся дома в изоляции и также нуждаются в помощи (в доставке продуктов или лекарств), могут оставить заявку волонтерам по номеру 8 800 200–34–11.