2020-04-28T01:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 апреля 2020: 27 новых заболевших и 3 тысячи продуктовых наборов в неделю

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 28 апреля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 апреля 2020: 27 новых заболевших и 3 тысячи бесплатных продуктовых наборов в неделю.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 апреля 2020: 27 новых заболевших и 3 тысячи бесплатных продуктовых наборов в неделю.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В последние несколько недель белгородцы с тревогой следят за цифрами. Все новые заболевшие и, увы, среди них — уже трое умерших в области, а вокруг только и разговоров, что пик заболеваний еще впереди. Домашних запасов пока большинству хватает, тем более, что белгородцы стали экономнее тратить и продукты, и денежки. Но насколько хватит? А есть и такие, кто уже сейчас нуждается в помощи, в том числе ощущает нехватку обычных круп, макарон, яиц и прочего. На пенсию в 9 тысяч рублей не очень-то сэкономишь...

В регионе зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом

На 14.30 27 апреля в Белгородской области зафиксировано 27 новых заболевших. Итого число заболеваний COVID-19 составило 269 человек. Как докладывали на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в области госпитализировано 90 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. На самоизоляции находятся 2 290 человек, в том числе 446 изолированы по контакту с заболевшими.

Наибольшее число заболеваний приходится на Белгород — 81 человек (только за сутки «прибыло» 9 пациентов). В Старооскольском городском округе — 33 (3 добавились за минувшие сутки), по 25 заболевших в Вейделевском, Белгородском районах и Валуйском городском округе. В Губкинском городском округе, где еще недавно был только 1 заболевших, сразу прибавилось 4 человека. Есть заболевшие и во всех других районах области. И их число неуклонно растет. А выздоравливают пациенты не быстро.

3 тысячи бесплатных продуктовых наборов волонтеры доставляют в течении недели

Как рассказал руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Дмитрий Кисиленко, список тех, кому доставляют бесплатные продуктовые наборы, сформировали на основе данных управления соцзащиты и Пенсионного фонда. В этом списке — пенсионеры и инвалиды I и II групп старше 65 лет, чьи пенсии не превышают 9 тысяч рублей.

Все эти люди единоразово получат продуктовые наборы, которые включают вермишель, крупы, растительное масло, сгущенку, тушенку, молоко, сардельки, яйца и кондитерские изделия. Формирует продуктовые наборы Фабрика социального питания, а доставкой заняты волонтеры ресурсного центра по развитию добровольчества.

В области уже созданы 3 логистических центра, откуда продуктовые корзины развозят по всем муниципалитетам. За логистическим центром Белгорода закрепили 11 муниципалитетов, за Староосскольким – 5 и 6 – за Алексеевским. Отметим, что из 20 тысяч получателей около 5 тысяч живут в Белгороде, более 1,7 тысяч – в Старом Осколе.

Дмитрий Кисиленко подчеркнул:

- 3 тысячи продуктовых наборов мы формируем в неделю, соответственно, они распределяются по логистическим центрам: 1,5 тысячи– в Белгород, 900 наборов – в Старый Оскол и 600 – в Алексеевку.

Особо подчеркивалось, что белгородцы, которые не входят в группу получателей бесплатных продуктов, но находятся дома в изоляции и также нуждаются в помощи (в доставке продуктов или лекарств), могут оставить заявку волонтерам по номеру 8 800 200–34–11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода
На пожаре в селе Широкое Белгородской области погиб мужчина
Жителей подмосковной области будут судить за преступления в Белгородском регионе
В здании Валуйского автовокзала и на прилегающей территории работали спасатели
Николай Шевцов: «Из 13 одноклассников домой с войны вернулось только трое»
Белгородская почта переходит на электронные извещения
Сбербанк провел реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей
«Открытие» начал прием заявок на ипотечные кредиты по новой госпрограмме под 6,25%
Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя
Смерть доктора-онколога — большая потеря для всех медиков Белгородчины
Водителю скорой из Старого Оскола выдали защитный костюм после жалобы
На Белгородчине во дворе и овраге найдены минометные мины и авиабомба
В Старом Осколе отремонтируют дорогу на улице Победы
Мэр Белгорода рассказал, когда завершится отопительный сезон
В понедельник в Шебекинском городском округе будут ловить нетрезвых водителей
С карты жителя Белгорода пропало 50 тысяч рублей
В Белгородской области двум «ВАЗам» крупно не повезло
На Белгородчине воры украли двух овец
В Белгородской области зафиксированы лже-двойники у сайта Росреестра
63-летний белгородец не смог выбраться из горящего дома
В Белгородской области на выходные испортится погода