2020-04-27T18:32:36+03:00
Экономика

ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»

Средства будут направлены на реализацию первого этапа строительства МФЦ, который откроется для посетителей уже в конце 2021 года
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Банк ВТБ (ПАО) и ООО «Проспект Пермь», входящий в группу компаний «Проспект», подписали кредитное соглашение по финансированию проекта МФЦ в центре Перми на общую сумму 5,14 миллиарда рублей сроком на 7 лет.

Роман Антощенков, заместитель руководителя Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, подчеркивает:

- ВТБ активно работает с застройщиками по всей стране, и мы уверены, что наша экспертиза по финансированию крупных строительных объектов позволит эффективно осуществить первый этап строительства в указанные сроки. Мы рады принять участие в таком важном для Пермского края проекте, который станет крупнейшим в регионе, позволит развить инфраструктуру города и создать новые рабочие места.

В мае 2019 года между ООО «Проспект Пермь» и «Агентством инвестиционного развития» Пермского края было подписано Инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта Пермского Края. Общий объем инвестиций в проект со стороны инициатора («ООО Проспект Пермь») составит более 8,6 миллиарда рублей. По предварительной оценке проект создаст 2300 новых рабочих мест и включает в себя развитие дорожной инфраструктуры центра Перми с общим объемом финансирования более 200 миллионов рублей.

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