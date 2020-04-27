Николай Шевцов: «Из 13 одноклассников домой с войны вернулось только трое»

Накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры белгородского филиала «Россети Центр» во главе с директором филиала Сергеем Демидовым поздравили ветерана войны, одного из основателей Белгородэнерго Николая Семеновича Шевцова.

В этом году Николаю Шевцову исполнилось 94 года, почти 50 из них он посвятил энергетике. Работал инженером-инспектором по технике безопасности и эксплуатации, возглавлял службу высоковольтных линий электропередачи, а затем, вплоть до 1992 года, - службу распределительных сетей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Войну Шевцов встретил 15-летним подростком. Вспоминает, что уже на следующий день отправили в Борисовку рыть окопы. Из 13 парней-одноклассников выжили и вернулись домой только трое. Погиб на фронте под Житомиром и родной брат Николая. Хорошо помнит нелегкую жизнь в оккупации, виселицы с замученными местными жителями в центре села Микояновка (сейчас поселок Октябрьский Белгородского района), канонаду боев под Белгородом, когда небо покрывалось заревом после бомбежек. Помнит, как прятался от немцев, чтобы не забрали на работы в Германию.

- Даже накануне Кур¬ской битвы оккупанты все еще твердили о своей победе, но им уже никто не верил, - рассказывает ветеран. - И не только мощная германс¬кая техника проходила через село, но и разбитые, искореженные взрывами тан¬ки немцы волокли в обратную сторону.

После освобождения Белгорода в феврале 1943 года Николай 17-летним парнем пошел в военкомат, но ему отказали – молод еще. Тогда он выпросил у военкома разрешение присоединиться к батальону по наведению порядка на освобожденной территории, который выявлял дезертиров, немецких лазутчиков и полицаев.

В 1943 году, наконец, призвали в армию. Служил экспедитором в военной части под Уссурийском. Принимал участие в боях с японскими войсками, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На Дальнем Востоке служил вплоть до 1950 года, затем вернулся на родину, окончил школу и поступил в Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Некоторое время работал на гидроэлектростанции в Полтавской области. Через шесть лет вернулся в Белгородскую область и поступил на работу в «Белгородэнерго».

Заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов от души поблагодарил Николая Семеновича за его ратный и трудовой подвиг, от имени всех энергетиков вручил материальную помощь и подарки, сделанные руками детей работников филиала.

- Энергетики свято чтут память о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, поддерживают ветеранов, считают своим долгом рассказывать молодежи о мужестве солдат-освободителей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, - отметил он.

В преддверии Дня победы энергетики навестят всех ветеранов войны и тружеников тыла, передав им слова признательности и благодарности.