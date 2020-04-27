«Я помню! Я горжусь!» - говорят о своих дедах судебные приставы Белгородчины

О героическом подвиге деда в годы Великой Отечественной войны рассказал заместитель начальника отдела-заместитель старшего судебного пристава Губкинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области Валерий Подколзин:

- Мой дед, Михаил Федорович Толмачев родился в 1926 году. Война застала его в Боброво-Дворском районе Курской области, почти два года семья жила в оккупации. После освобождения, в 1943 году дед ушел на фронт.

В звании младшего сержанта наводчика орудия 472 артиллерийского полка 42 стрелковой дивизии он освобождал Брянскую, Смоленскую, Витебскую земли. Победу дед встретил в Германии в окрестностях Цигендорфа.

Уже после окончания войны, 18 мая 1945 года, на их расположение вышел отряд не сдавшихся эсэсовцев, завязался бой. Проявив храбрость, мой дед уничтожил немецкий бронетранспортер «Ханомаг». Один из немецких снарядов тогда попал в ящик с боеприпасами, от взрыва деда отбросило от орудия. В себя пришел почти сразу, только не чувствовал ног, а рядом лежали товарищи. За этот бой Михаил Федорович Толмачев был награжден медалью «За отвагу».

После войны дед работал в колхозе заведующим фермой. Тяжелое ранение сказалось на здоровье, в 1970 году его не стало. О боевом пути деда я узнал от матери, которая с особой теплотой делилась со мной воспоминаниями об отце. Я горжусь своим дедом, его героизм будет вечен, ведь без памяти о прошлом - нет будущего.