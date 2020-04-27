2020-04-27T11:39:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 27 апреля 2020 года составило 269 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 27 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 27 апреля 2020 года составило 269 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 27 апреля 2020 года составило 269 человек.Фото: "КП" Архив
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По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.50 27 апреля в Белгородской области с начала пандемии число заболевших составило 269 человек. Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 198 новых случаев заболевания COVID-19. В Москве число заболевших достигло 45 351 человека, в Московской области — 9 708, в Санкт-Петербурге — 3 238, в Нижегородской области — 1 574 человека. За минувшие сутки в РФ от COVID-19 погибло 50 человек.

По Центрально-Черноземному округу среди наших соседей «лидирует» Курская область — 525 заболевших. В Тамбовской области 460 заболеваний, в Орловской — 407, в Воронежской — 358, в Липецкой — 330.

ИСТОЧНИК KP.RU

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