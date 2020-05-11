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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 мая 2020: 4 000 белгородцев обратились за пособием по безработице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 11 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 мая 2020: 4 000 белгородцев обратились за пособием по безработице.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 мая 2020: 4 000 белгородцев обратились за пособием по безработице.Фото: "КП" Архив
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За предшествующую праздникам неделю в центр занятости обратились более 1 000 белгородцев. Всего на нынешний момент на учете по безработице стоит 8 000 жителей области. И 4 000 человек обратились в управление по труду и занятости населения области после того, как Президент Владимир Путин озвучил новые суммы выплат с 1 марта — 12 130 рублей.

Процент трудоустройства за время коронавирусной пандемии снизился с 80 до 44 процентов

Как рассказал начальник управления по труду и занятости населения области Сергей Нерубенко, всего на учете по безработице на данный момент состоят более 8 000 белгородцев, из них около 50% обратились после 1 марта — это около 4 000 человек.

Сергей Нерубенко подчеркнул, что процесс трудоустройства обратившихся граждан не останавливается — более 2 500 человек трудоустроены. Но процент трудоустройства за время коронавирусной пандемии снизился с 80 до 44 процентов.

Кому положено пособие в размере 12 130 рублей

На каждого обратившегося, отмечал начальник управления по труду и занятости населения области, приходится не менее двух вакансий. Тем, кто оказался безработным после 1 марта положено пособие в размере МРОТ — 12 130 рублей.

Белгородцам, имеющим несовершеннолетних детей, дополнительно выплачивают по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Таких пособий уже выплачено 1 126.

Но есть и те жители области, кто обратился в службу занятости, не имея официального трудоустройства больше года. Таких — около 1 000 белгородцев. Они получают пособие в другом размере — 1 500 рублей.

При этом Сергей Нерубенко отметил, что если обратившиеся в управление по труду и занятости населения области работали нелегально, то центр занятости старается помочь им это исправить. Ситуация отрабатывается совместно с работодателем и налоговой инспекцией.

Встать на учет в центре занятости можно дистанционно

Встать на учет в центре занятости можно дистанционно. Сделать это можно через портал «Работа в России».

Отметим, что для облегчения подачи заявления и оперативного предоставления услуги теперь не требуется справка об уровне заработной платы. Просто нужно заполнить заявление и прикрепить фото последней страницы трудовой книжки. Информацию о зарплате центр занятости запрашивает у работодателя самостоятельно.

При этом, если у человека по какой-либо причине нет возможности самостоятельно подать заявку, в центрах занятости с соблюдением всех санитарных норм заработали специальные пункты. В этих пунктах дежурные сотрудники помогут зарегистрироваться на сайте и подать заявление для постановки на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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