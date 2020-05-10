Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 мая 2020 года составило 707 человек

По состоянию на 10.40 10 мая число заболевших в Белгородской области составило 707 человек, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За минувшие сутки количество новых заболевших COVID-19 в регионе — 48 человек.

В соседней Курской области число заболевших составило 1 410 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 71 новое заболевание. В Орловской области количество новых случаев составило 91 человек, всего с начала пандемии в области заболело 1 312 человек. В Липецкой области за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых заболевших, всего в области короновирусной инфекцией заразились 849 человек. В Воронежской области с начала пандемии заболело 848 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания.

В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 11 012 новых заболеваний. Всего с начала пандемии в стране заболели 209 688 россиян. Число выздоровевших составило 34 306 человек (за минувшие сутки прибавилось 2 390). Число умерших - 1 915 человек (за минувшие сутки 88 человек).