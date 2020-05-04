2020-05-04T22:09:28+03:00
Общество

Военнослужащие приехали поздравить белгородских ветеранов

Артисты армии Западного военного округа подъехали прямо к домам на празднично украшенном автомобиле
Ирина ТАРАСОВА
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Военнослужащие приехали поздравить белгородских ветеранов.Военнослужащие приехали поздравить белгородских ветеранов.Фото: "КП" Архив
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Необычно, торжественно и с особой теплотой поздравили белгородских ветеранов Великой Отечественной военные артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа. В канун праздника Победы военнослужащие приехали на украшенном автомобиле прямо к дому ветеранов. Они исполнили народные танцы под военные песни, читали стихи и дарили ветеранам памятные подарки. Звучали слова искренней благодарности за совершенные подвиги и проявленное мужество в годы войны.

В концертных программах было задействовано четыре бригады артистов, передвижные сцены с музыкальной аппаратурой, праздничными плакатами и флагами.

95-летняя Пава Федоровна Борисова, одна из тех, к кому приехали артисты, в 1941 году стала военным шофером на Камчатке. Ей едва исполнилось 16, а она подвозила горючее бомбардировщикам, ходила в караул и на стрельбище. Женщина воевала до августа 1945 года. Ветеран награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». После войны Пава Федоровна перебралась в город Валуйки Белгородской области и работала счетоводом, санитаркой. Слова поздравлений Пава Федоровна принимала со слезами на глазах. И ее благодарность и сказанное несколько раз слово «Спасибо!» - дорогого стоят.

В канун Дня Победы военнослужащие поздравили ветеранов ВОВ в Белгородской области.В концертных программах задействовали 4 бригады артистов, передвижные сцены с музыкальной аппаратурой, праздничными плакатами и флагами

ИСТОЧНИК KP.RU

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