Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 мая 2020 года составило 485 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.55 4 мая, в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 31 новый заболевший коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заболело 485 человек.

В мире лидером по числу зараженных остаются Соединенный Штаты Америки — 1 миллион 158 тысяч 41 человек. Далее идут Испания (217 466), Италия (210 717). Россия в этой таблице пока занимает 7-ю строчку. На 4 мая количество новых заболеваний составило 10 581 (половину из ни приходится на Москву — 5 795 новых заболеваний). Общее число заболевших на 4 мая по России составило 145 268 человек.

У наших соседей в Курской области число заболевших приближается к тысячи — 69 новых случаев за минувшие сутки, всего 997. Далее следует Тамбовская область с 842 заболевшими (53 человека за сутки), Орловская область — 681 заболевший (19 за сутки), Воронежская область — 636 (34 за сутки), Липецкая область — 563 (43 за сутки).