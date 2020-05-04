2020-05-03T23:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 мая 2020: Губернатора наделили особыми полномочиями

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 4 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 мая 2020: Губернатора наделили особыми полномочиями.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 мая 2020: Губернатора наделили особыми полномочиями.Фото: "КП" Архив
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За минувшие сутки в России зарегистрировано рекордное число заболеваний - 10 633. И в Белгородской области за тот же период выявлено 35 новых заболеваний. Большая часть заболевших COVID-19 пришлась на Белгородский район и Старооскольский городской округ. В условиях возрастающей угрозы коронавирусной инфекции депутаты области наделили губернатора Евгения Савченко особыми полномочиями. Об этом — в материале «КП».

В области рост заболеваний COVID-19 набирает темпы

Только за последние сутки по 10 новых заболевших выявили в Белгородском районе и Старооскольском горокруге, 4 новых случая зарегистрировано в Валуйском горокруге, по 3 — в Белгороде и Новооскольском горокруге, 2 — в Алексеевском горокруге, по 1 — в Грайворонском горокруге и в Вейделевском и Корочанском районах. Больше всего выявленных заболевших в Белгороде — 104 человекм. В Старооскольском городском округе число заболевших составляет 68 человек, в Белгородском районе — 55. Единственный район, где еще нет ни одного случая COVID-19 — Ивнянский.

Что сможет губернатор при установлении режима повышенной готовности

Депутаты областной Думы наделили губернатора Евгения Савченко дополнительными полномочиями. Они внесли поправки в региональный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно этому документу, при введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, губернатор сможет устанавливать дополнительные правила.

Так, в случае введения режима повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации на уровне области, Евгений Савченко сможет устанавливать дополнительные обязательные для исполнения правила поведения. как для граждан, так и для организаций.

Председатель комитета областной Думы по безопасности Вадим Клет подчеркнул, что обязательные правила губернатор сможет устанавливать и при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации правительством Российской Федерации. Также губернатор наделен правом устанавливать эти правила в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области.

Напомним, что с 28 марта на территории Белгородского региона введен режим повышенной готовности. Правда, он пока действует в более мягкой форме, чем в других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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