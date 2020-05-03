Накануне Дня Победы белгородские следователи открыли обновленный памятник погибшим летчикам

В преддверии 9 Мая представители коллектива следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области приняли участие в открытии памятника погибшему в 1942 году экипажу советских летчиков в поселке Октябрьский Белгородского района. Таким образом сотрудники следственного управления присоединились к патриотической Эстафете добрых дел, посвященной празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне . Имена погибших летчиков остаются неизвестными.

В 2019 году следователи выяснили, что на кладбище в поселке Октябрьский находится захоронение неизвестных советских летчиков. Памятник на захоронении установлен местными жителями еще в 70-х годах прошлого века, поэтому следователи и решили за счет собственных средств обновить его.

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Летом 1942 года во время оборонительной операции войск Брянского и Юго-Западного фронтов на Воронежском направлении проходили бои недалеко от Белгорода, в том числе в районе рабочего поселка Микояновка, оккупированного немецко-фашистскими захватчиками. В этот период велись воздушные бои, проводилась авиаразведка. В один из таких дней над Микояновкой появился советский самолет. С находившегося рядом аэродрома Ольховатка взлетели немецкие самолеты.

Завязался бой, в результате которого советский самолет был сбит, летчики погибли. Их останки местные жители сначала спрятали от глаз оккупантов, потом похоронили на кладбище. В послевоенное время на месте захоронения установлен памятник неизвестным летчикам, погибшим в боях за освобождение Белгорода.