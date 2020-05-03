Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 мая 2020: 40% белгородцев болеют бессимптомно

Почти 40% жителей области, заболевших короновирусной инфекцией, не имеют симптомов заболевания и не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Такие данные озвучили на заседании областного оперативного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции в регионе. Об этом, а также о возрасте заболевших и главных очагах заболевания, — в материале «КП».

Большинство заболеваний носит бытовой характер

Эпидемическую ситуацию в регионе в рамках ежедневного брифинга прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Она отметила, что местом инфицирования 42 заболевших стали медицинские организации. 9 человек «привезли» COVID-19 из ближнего или дальнего зарубежья. В большинстве случаев пациенты заразились в семье или в близком окружении. Также важным фактором является то, что даже в бытовых случаях заражение произошло во время контактов с людьми, которые приехали или из Москвы, или из Московской области.

Белгородцы в возрасте от 50 до 64 лет COVID-19 болеют чаще всего

Областной оперативный штаб озвучил соотношение заболевших по возрасту. Так, дети от 0 до 17 лет составляют 4%заболевших, от 18 до 29 лет — 10%, от 30 до 49 лет — 33%, от 50 до 64 лет — 38%, старше 65 лет (группа риска) — 15%.

Жители области стали оперативнее обращаться за медицинской помощью

Доля тяжелых случаев среди заболевших пока составляет 4%. Еще один важный показатель, — белгородцы стали оперативно обращаться за медицинской помощью. Если раньше они обращались на 4-5 дней заболевания, то сейчас — в 1-2 день. Медики подчеркивают, что в случае с вирусными пневмониями своевременное обращение играет огромную роль в процессе выздоровления.

В регионе вводят «закон о тишине»

Введение «закона о тишине», который рассматривали депутаты Белгородской областной Думы, вполне ожидаем в период самоизоляции, когда тысячи жителей вынуждены проводить все свое время в четырех стенах. Он разработан по поручению губернатора области Евгения Савченко в рамках создании программы «Городская тишина».

С 23:00 до 7:00 под запрет подпадает использование телевизоров, радиоприемников и других звуковых устройств, а также устройств усиливающих звук, в том числе установленных на транспорте. Белгородцам в это время нельзя играть на музыкальных инструментах, кричать, свистеть, и петь, а также использовать пиротехнические средства. Если же гражданин нарушит «закон о тишине», ему грозит немалый штраф — от 2 до 5 тысяч рублей. Если же кричать или петь захочется должностному лицу, — штраф составит от 8 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам и вовсе кричать не следует, штраф — от 20 до 100 тысяч рублей.