Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 апреля 2020: Третья смерть из-за заражения COVID-19

В ночь на 26 апреля в Белгородской городской больнице №2 умер врач-онколог, заразившийся от своей пациентки. Это — уже третья смерть, вызванная заражением коронавирусной инфекцией, в регионе. Всего с начала пандемии в области на 26 апреля насчитывается 242 заболевших.

Что повлияло на ухудшение состояние врача-онколога, медики пока сказать не могут

Смерть коллеги медицинское сообщество переживает тяжело. Свои соболезнования выразила заместитель губернатора Наталия Зубарева, подчеркнув, что «смерть доктора-онколога – большая потеря для всего медицинского сообщества региона».

22 апреля медики, лечившие коллегу, сообщили, что его тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. Но в ночь на 23 апреля состояние пациента резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За жизнь доктора боролись всю неделю, но, к сожалению, как сказала Наталия Зубарева «эта коллективная работа закончилась летальным исходом». Что повлияло на ухудшение состояния врача-онколога, медики затрудняются определить.

Напомним, что в онкодиспансере в контакте с инфицированной пациенткой находилось 29 человек. 18 пациентов и 9 медработников заразились.

Свои соболезнования родным и коллегам высказал губернатор Евгений Савченко, подчеркнув, врач проходил лечение от двухсторонней пневмонии. И что причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

В Белгороде с каждым днем растет количество заболеваний COVID-19

В Белгородской области по состоянию на 12:00 26 апреля 2020 года число заболевших составило 242 человека. За сутки оно увеличилось на 10 человек. Самое большое количество заболеваний приходится на Белгород — 72 человека. В Старооскольском городском округе — 30 заболевших, в Белгородском районе — 25, в Валуйском городском округе — 24, Вейделевском районе — 23, есть заболевшие и в других районах области.

Всего госпитализировано 76 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. Увеличилось число выздоровевших — оно составляет 30 человек с начала пандемии. Вместе с тем, 440 человек изолированы по контакту с заболевшими, а 4 находятся в розыске за уклонение соблюдения режима самоизоляции.