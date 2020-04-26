В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся COVID-19 от пациентки

Сегодня ночью умер врач-онколог, заразившийся коронавирусной инфекцией. За его жизнь в течении недели боролись медики. Со словами соболезнования к родным и всему медицинскому персоналу области обратился губернатор Евгений Савченко.

На своей странице ВКонтакте он написал: «К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось. Причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы. Выражаю самые глубокие соболезнования семье врача и всему медицинскому персоналу области».

Напомним, что врач-онколог заболел после контакта с пациенткой онкологического диспансера. Несколько дней назад медики сообщили, что ему стало лучше и что повторный тест не показал наличие коронавирусной инфекции. Но буквально на следующий же день ему стало хуже и его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.