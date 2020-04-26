2020-04-26T13:04:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 апреля 2020 года составило 242 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 апреля 2020 года составило 242 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 апреля 2020 года составило 242 человека.Фото: "КП" Архив
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Как сообщил сегодня, 26 апреля, по состоянию на 12.00 число заболевших коронавирусной инфекцией в Белгородской области достигло 242 человека. К сожалению, сегодня ночью умер врач-онколог, за жизнь которого в течение недели боролись врачи.

За минувший день в целом по России зарегистрировано наибольшее количество заболеваний за сутки с начала пандемии — 6 361. И в целом количество заболевших достигло 80 949 тысяч человек. Число умерших за сутки составило 66 человек (всего с начала пандемии в России умерли 747 человек).

У наших соседей по Центрально-Черноземному региону наибольшее количество заболеваний в Курской области — 456 человек. В Тамбовской — 399, в Орловской — 363, в Воронежской — 338, в Липецкой — 306.

ИСТОЧНИК KP.RU

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