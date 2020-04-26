Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 26 апреля 2020: Кто из медиков получит дополнительные выплаты

В Белгородской области принято решение о дополнительной выплате для медицинских работников. Сколько и кому заплатят, рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения региона Елена Андронова.

Медики, работающие с больными с подозрением на COVID-19 - та же группа риска

Елена Андронова объяснила, что определенная выплата будет выплачиваться медицинским работникам в стационарах, которые работают с больными с подозрением на COVID-19. За период, пока устанавливается диагноз.

На эту выплату из регионального бюджета направят более 13,5 миллионов рублей. Елена Андронова подчеркнула, что выплата будет производиться за тот период, пока устанавливается лабораторный диагноз. И это будет сделано за счет средств областного бюджета. Также она добавила, что считает, что люди, работающие с такими больными — такая же потенциальная группа риска, как и многие другие медработники.

Два транша в размере 126 миллионов поступили из федерального бюджета

Помимо региональных выплат есть и федеральные, которые начисляются медицинским работникам за оказание помощи пациентам, у которых коронавирус уже подтвержден. Белгородская область получила два транша общей суммой 126 миллионов рублей на совершение этих выплат.

По первому траншу поступило 59,7 миллионов рублей. На доплаты из этих средств могут рассчитывать в первую очередь медики, работающие в условиях стационаров. Врачи получат доплату в размере 100%, средний медперсонал – 50%, младший медперсонал – 30%.

Также доплаты получат медики, которые работают в первичном звене, и сотрудники скорой, работающие с больными или группой риска. Врачи – 80%, фельдшеры и медсестры – 40%.

При начислении первых ежемесячных выплат власти по постановлению правительства Российской Федерации будут опираться на размер средней зарплаты в регионе по итогам 9 месяцев прошлого года. Для Белгородской области она составляет 29 810 рублей.

Эти выплаты за март (8 марта был зарегистрирован первый случая заболевания коронавирусом в регионе) и 20 дней апреля белгородские медики получат уже в понедельник-вторник на следующей неделе.

Подчеркнем, что в выделенных средствах предусмотрены отчисления во внебюджетные фонды (медицинское страхование, социальное страхование, Пенсионный фонд). И еще одно — по федеральному закону, принятому 22 апреля 2020 года, выплаты медикам не будут облагаться подоходным налогом, то есть, с них не будет вычитаться 13%.

Выплаты по второму траншу в размере 66,3 миллионов рублей предположительно начнутся с апреля и продлятся до июня. Они будут запущены в ближайшее время, как только будет подписано соглашение с Министерством здравоохранения РФ. Ориентировочно, медики получат первую выплату за 20 дней апреля после первых майских праздников.

Основное отличие заключается в том, что по второму траншу указаны конкретные суммы, а не процент. Так, дополнительные выплаты получат медики, которые работают в условиях стационаров, профильных госпитальных баз. Врачи получат выплаты – до 80 000 рублей, средний медперсонал – до 50 000 рублей, младший медперсонал – до 25 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты получат и сотрудники скорой, непосредственно оказывающие помощь больным с COVID-19

Также выплаты получат сотрудники скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Врачи – до 50 000 рублей, фельдшеры и средний медперсонал – до 25 000 рублей, младший медперсонал и водители – до 25 000 рублей.

Еще один важный момент: в случае развития эпидемической ситуации регионы могут запросить у Минздрава дополнительно зарезервированные средства.