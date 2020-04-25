2020-04-25T12:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 25 апреля 2020 года составило 232 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 25 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 25 апреля 2020 года составило 232 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 25 апреля 2020 года составило 232 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе за сутки выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Итого с начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 232 человека, сообщили сегодня на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Госпитализировано 73 человека, один находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Число выздоровевших с начала пандемии — 31. На самоизоляции находится 2 213 человек.

По контакту с заболевшими изолирован 431 человек. На самоизоляции в обсерваторе находятся 27 человек, уже выписались из обсерватора 38.

Наибольшее количество заболеваний COVID-19 приходится на областной центр — 71 человек. В Старооскольском городском округе — 30, в Вейделевском районе — 23, в Белгородском районе — 22, в Валуйском городском округе — 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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