Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин о решении Банка России

Причина такого решения – пандемия коронавируса, повсеместно диктующая свои условия, меняющая привычный уклад жизни, финансовые течения, развитие экономики и динамику инфляции.

Там же опубликовано и заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о снижении ставки:

«Это означает переход в область мягкой денежно-кредитной политики, и мы допускаем возможность дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с обновленным базовым прогнозом Банка России. В основе сегодняшнего решения лежит кардинальный пересмотр нашего взгляда на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года».

Решение о снижении ставки прокомментировал Президент – председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин:

- Это очень хороший знак. Мы поддерживаем. Знаете, в периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно. Снижение ключевой ставки, безусловно, будет содействовать тому, что деньги будут активнее идти в экономику.