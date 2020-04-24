ВТБ внедрил прямой обмен платежными документами с ПАО «Северсталь»

Банк ВТБ предложил одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и металлургических компаний решение по интеграции - внутренняя ERP-система SAP c системой ДБО банка по каналу прямого взаимодействия через сервис «Интеграционный Банк-Клиент» (ИБК). По итогам реализации проекта компания сможет осуществлять обмен электронными документами с банком напрямую из учетной системы.

Решение ВТБ за счет бесшовной интеграции позволяет компаниям максимально автоматизировать процесс документооборота с банком и полностью исключить необходимость ручного переноса информации из учетной системы в систему дистанционного банковского обслуживания. Через сервис ИБК можно направлять в банк широкий перечень документов, в том числе в рамках валютного контроля и банковского сопровождения, предполагающих обмен нестандартными документами.

Проект реализуется поэтапно. В ходе первого этапа для шести дочерних организаций ПАО «Северсталь» внедрен функционал по отправке рублевых платежей и выписок в российских рублях, а также обеспечен документооборот в рамках банковского сопровождения сделок компаний. На следующем этапе планируется расширить перечень документов и увеличить количество компаний - участников проекта.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ПАО Банк ВТБ, подчеркнул:

- Мы давно сотрудничаем с компанией, предоставляя ей широкий спектр индивидуальных транзакционных инструментов. Решение банка позволило компании значительно повысить автоматизацию платежного процесса. Но наша конечная цель – максимально «оцифровать» весь документооборот с клиентами. Уже сейчас мы предлагаем в наших электронных каналах обслуживания возможность безбумажного документооборота по таким направлениям, как подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, открытие/закрытие счетов, обмен определенными документами в рамках процедур «знай своего клиента», заключение договоров на ряд других сервисов банка. Мы полагаем, что эти возможности будут актуальны не только сейчас, когда во многих регионах действует режим самоизоляции, но и в будущем, когда ситуация вернется к обычной деловой практике.