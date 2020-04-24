2020-04-24T15:31:56+03:00
Экономика

ВТБ принял более 3 тысяч заявок по льготной ипотеке на 8 миллиардов рублей

Их них более 400 кредитов на сумму более 1 миллиард рублей уже выдано
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заемщики провели сделки во всех крупнейших регионах России. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ПАО Банк ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 триллиона рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Все зависит от наглости": Как нелегальные перевозчики устроили бизнес на закрытых из-за карантина границах
Официально российско-белорусский рубеж уже больше месяца на замке, но если в кармане есть сто долларов, то попасть на любую из сторон Союзного государства не составит труда ["Союзное вече"]
Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки
Президент – председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин, принявший участие в совещании по вопросам банковского кредитования экономики под руководством Президента РФ
Новости 24
В Белгородской области на выходные испортится погода
По факту ДТП, в котором погибла 18-летняя белгородка, возбуждено уголовное дело
Старооскольский железнодорожный вокзал обработали от COVID-19
ВТБ в Белгороде выдал ипотечный кредит под 6,5%
Белгородские мамы, у которых есть дети до 3 лет, заявление на выплату 5 тысяч могут подать через МФЦ
Жители России на треть сократили покупки бензина на самоизоляции
Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ
Заболевание COVID-19 в радиологическом отделении белгородского онкодиспансера не подтвердилось
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Белгородские приставы помогли белгородцу получить квартиру
В Белгородской области в ДТП погибла 18-летняя девушка
Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Белгорода
Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
Преподаватель Белгородского госуниверситета принял участие в конференции Российского исторического общества
Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях
В Белгородской области с начала пандемии заболело 202 человека
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта